Начерти ломаную из трех звенев: два звена - по 3 см каждое, а третье - 5 см. узнай её длину.
Математика
Начерти ломаную из трех звенев: два звена - по 3 см каждое, а третье - 5 см. узнай её длину.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина: 3+3+5=11 см. начертишь сама
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