Начерти ломаную из трех звенев: два звена - по 3 см каждое, а третье - 5 см. узнай её длину.

Математика

Начерти ломаную из трех звенев: два звена - по 3 см каждое, а третье - 5 см. узнай её длину.

Автор: Гость