Разбор по составу слова радости . Пожалуйста!

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Разбор по составу слова радости . Пожалуйста!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Радости Радост корень, и окончание, основа всё слово без окончания
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