Как перекладывать избежать суда и отчитаться в трате громадных денег
История
Как перекладывать избежать суда и отчитаться в трате громадных денег
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перикл сказал:"Я выплачу все деньги, которые истратил и на памятниках напишу, что они воздвигнуты мною."Горожанам это не понравилось и они не стали его судить.
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