Первое слагаемое Сравни второе слагаемое Запиши еще несколько похожих слов Сравни их значение 8 + 2 и 7 плюс два

Математика
Первое слагаемое Сравни второе слагаемое Запиши еще несколько похожих слов Сравни их значение 8 + 2 и 7 плюс два
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сравниваем 8+2 и 7+2. Второе  из слагаемых = 2 - одинаковое. Значит  надо сравнивать первое слагаемое. 8 больше 7, значит и сумма = 10 больше, чем сумма = 9.
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