Мотоциклист за 8 часов проехал 320 километров Сколько километров проехал бы он за э??о время если бы увеличил скорость на 10 километров в час

Математика

Мотоциклист за 8 часов проехал 320 километров Сколько километров проехал бы он за э??о время если бы увеличил скорость на 10 километров в час

Автор: Гость