Мотоциклист за 8 часов проехал 320 километров Сколько километров проехал бы он за э??о время если бы увеличил скорость на 10 километров в час
Математика
Мотоциклист за 8 часов проехал 320 километров Сколько километров проехал бы он за э??о время если бы увеличил скорость на 10 километров в час
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)320:8=40км/час скорость мотоциклиста; 2)40+10=50км/час увеличенная скорость мотоциклиста; 3)50*8=400км; Ответ:400км.
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