Распредели слова из рамки на три группы в соотвествии с произнешением гласных букв bone, box, or, frog, coat, troll, port, stone, door, doll, floor, boat, horse, pond, phone

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Распредели слова из рамки на три группы в соотвествии с произнешением гласных букв bone, box, or, frog, coat, troll, port, stone, door, doll, floor, boat, horse, pond, phone

Автор: Гость