Номер 640 срочно помогите
Алгебра
Номер 640 срочно помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) p-0.5c³ p= -6 ; c= -5 -6 - 0.5 × (-5)³ -6 -0.5 × 125 -6 -62.5= -68.5 б) x³ - 4xy x= 0.2 ; y= 0.1 0.2³ - 4×0.2×0.1=0.008-0.08= -0.072
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