Измените скорость движении катушки относительно магнита и запишите влияние этог?? факта на отклонение стрелки гальваномитраа значит и на величину индукционого тока
Физика
Измените скорость движении катушки относительно магнита и запишите влияние этог?? факта на отклонение стрелки гальваномитраа значит и на величину индукционого тока
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. если магнит двигать быстро стрелка гальванометра отклоняется сильнее 2, при приближении магнита, в катушке возникает индукционный ток, который оказывает противодействие 3, нет различные, в случае приближения магнитный поток , созданный индукционным током противодействует, а при удалении наоборот поддерживает магнитный поток.( правило Ленца) 4 сильнее меняется при большей скорости/
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