Что такое Греческие полисы
История
Что такое Греческие полисы
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Греческий полис – «город-государство», форма организации которого была основана на общинных отношениях.
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