Шахта отправила три состава с углем:1й -35 вагонов,2й-39вагонов,3й-37 одинаково нагруженных вагонов. Известно что во второй состав погрузили на 240т больше чем в первом. Поставте вопрос и решите задачу.

Математика

Шахта отправила три состава с углем:1й -35 вагонов,2й-39вагонов,3й-37 одинаково нагруженных вагонов. Известно что во второй состав погрузили на 240т больше чем в первом. Поставте вопрос и решите задачу.

Автор: Гость