Шахта отправила три состава с углем:1й -35 вагонов,2й-39вагонов,3й-37 одинаково нагруженных вагонов. Известно что во второй состав погрузили на 240т больше чем в первом. Поставте вопрос и решите задачу.
Математика
Шахта отправила три состава с углем:1й -35 вагонов,2й-39вагонов,3й-37 одинаково нагруженных вагонов. Известно что во второй состав погрузили на 240т больше чем в первом. Поставте вопрос и решите задачу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)39-35=4 (в.) - разность 1-ого и 2-ого. 2)240:4=60 (т) - вес 1 вагона. Вопрос: сколько всего тонн угля перевезли за 3-и дня. 3)60*(35+39+37)=60*111=6660 (т)
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