Найдите корень уравнения : а) 1/8+х=3/5; в) d+1/3=5/12; б)5/4-b=1/6; г)y-2/9=7/18
Математика
Найдите корень уравнения : а) 1/8+х=3/5; в) d+1/3=5/12; б)5/4-b=1/6; г)y-2/9=7/18
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)1/8+х=3/5 х=3/5-1/8 х=19/40 б)5/4-b=1/6 b=5/4-1/6 b=1 целая 1/2 в)d+1/3=5/12 d=5/12-1/3 d=-1/4 г)у-2/9=7/18 у=7/18+2/9 у=11/18
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Математика
Шахта отправила три состава с углем:1й -35 вагонов,2й-39вагонов,3й-37 одинаково нагруженных вагонов. Известно что во второй состав погрузили на 240...
Русский язык
Без,ученье,нет,уменье. без,терпенье,нет,ученье. 1.составь пословицы из данных слов. 2.какие слова изменились.