Найдите корень уравнения : а) 1/8+х=3/5; в) d+1/3=5/12; б)5/4-b=1/6; г)y-2/9=7/18

Математика
Найдите корень уравнения : а) 1/8+х=3/5; в) d+1/3=5/12; б)5/4-b=1/6; г)y-2/9=7/18
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)1/8+х=3/5           х=3/5-1/8 х=19/40 б)5/4-b=1/6 b=5/4-1/6 b=1 целая 1/2 в)d+1/3=5/12 d=5/12-1/3 d=-1/4 г)у-2/9=7/18 у=7/18+2/9 у=11/18
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