По кокому принципу имена объединены в три группы? 1) Ермак- Поярков-Хабаров . 2)Курбский-Макарий-Адашев .3)Никон-Аввакум -боярыня Морозова

История

По кокому принципу имена объединены в три группы? 1) Ермак- Поярков-Хабаров . 2)Курбский-Макарий-Адашев .3)Никон-Аввакум -боярыня Морозова

Автор: Гость