По кокому принципу имена объединены в три группы? 1) Ермак- Поярков-Хабаров . 2)Курбский-Макарий-Адашев .3)Никон-Аввакум -боярыня Морозова

История
По кокому принципу имена объединены в три группы? 1) Ермак- Поярков-Хабаров . 2)Курбский-Макарий-Адашев .3)Никон-Аввакум -боярыня Морозова
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Землепроходцы. 2. Государственные деятели. 3. Церковные деятели. 
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