1)обозначает глагол. 2) каким членом в предложения является глагол?Покажи в примерах. 3) мы повторили неопределенную форму глагола, вспомни, что глаголы изменяются по временам. Какой изменяются глаголы в настоящем и в будущим...

Русский язык
1)обозначает глагол. 2) каким членом в предложения является глагол?Покажи в примерах. 3) мы повторили неопределенную форму глагола, вспомни, что глаголы изменяются по временам. Какой изменяются глаголы в настоящем и в будущим времени? в прошедшем времине? Покажи на примерах. 4) изменяются ли имена существительные имена прилагательные местоимения по временам Как ты думаешь почему 5) попробуй объяснить Почему в учебниках русского языка сначала обычно предлагаются для изучения имя существительное местоимение имя прилагательное а затем глагол
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Обозначает действие предмета отвечают на вопросы что делать что сделать Является главным членам предложения сказуемым зависит от имени существительного
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