1)обозначает глагол. 2) каким членом в предложения является глагол?Покажи в примерах. 3) мы повторили неопределенную форму глагола, вспомни, что глаголы изменяются по временам. Какой изменяются глаголы в настоящем и в будущим...

Русский язык

1)обозначает глагол. 2) каким членом в предложения является глагол?Покажи в примерах. 3) мы повторили неопределенную форму глагола, вспомни, что глаголы изменяются по временам. Какой изменяются глаголы в настоящем и в будущим времени? в прошедшем времине? Покажи на примерах. 4) изменяются ли имена существительные имена прилагательные местоимения по временам Как ты думаешь почему 5) попробуй объяснить Почему в учебниках русского языка сначала обычно предлагаются для изучения имя существительное местоимение имя прилагательное а затем глагол

Автор: Гость