1) одна из сторон прямоугольникс равна 2,3 м , что на 3.4 м меньще соседней стороны . Вы??ислите площадь и периметр прямоугольника. 2) Сторона квадрата равна 3,2см . Вычислите его площадь и периметр .

Математика

1) одна из сторон прямоугольникс равна 2,3 м , что на 3.4 м меньще соседней стороны . Вы??ислите площадь и периметр прямоугольника. 2) Сторона квадрата равна 3,2см . Вычислите его площадь и периметр .

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