1) одна из сторон прямоугольникс равна 2,3 м , что на 3.4 м меньще соседней стороны . Вы??ислите площадь и периметр прямоугольника. 2) Сторона квадрата равна 3,2см . Вычислите его площадь и периметр .
Математика
1) одна из сторон прямоугольникс равна 2,3 м , что на 3.4 м меньще соседней стороны . Вы??ислите площадь и периметр прямоугольника. 2) Сторона квадрата равна 3,2см . Вычислите его площадь и периметр .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть меньшая сторона равна х=2.3, тогда соседняя сторона равна х=2.3+3.4=5,7 Р=2(a+b)=2(2.3+5,7)=2*8=16 S=ab= 2,3*5,7=13,11 Ответ: Р=8 S=13,11
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