Решите уравнение (y-1,8):8=0,7
Математика
Решите уравнение (y-1,8):8=0,7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
( y -1,8 ): 8 =0,7 ; у -1,8 = 0,7 * 8 ; у - 1,8 = 5,6 ; у = 5,6 + 1,8 ;у = 7,4
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