Решите пож 25 задание

Русский язык
Решите пож 25 задание
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(Г) 537 Потому-что в задание была написано вдвое больше а другие числа начинались с 5 и ответ будет верным!
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