Таблица с тремя Simple временами,тремя Continuous и одним Perfect временами.Указать,как построить,как употреблять

Английский язык
Таблица с тремя Simple временами,тремя Continuous и одним Perfect временами.Указать,как построить,как употреблять
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