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Найдите b, если |b|=2,7
Математика
Найдите b, если |b|=2,7
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
B = 2,7 b = -2,7 Вроде бы так.
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