Помогите пожалуйста!!! От этого зависит четвертная оценка! Какой объём воздуха потребуется для сжигания технической серы массой 150 г, содержащей 4% примесей? Продуктом реакции является оксид серы(4). Объёмная доля кислорода ...

Химия

Помогите пожалуйста!!! От этого зависит четвертная оценка! Какой объём воздуха потребуется для сжигания технической серы массой 150 г, содержащей 4% примесей? Продуктом реакции является оксид серы(4). Объёмная доля кислорода в воздухе равна 21%.

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