Помогите пожалуйста!!! От этого зависит четвертная оценка! Какой объём воздуха потребуется для сжигания технической серы массой 150 г, содержащей 4% примесей? Продуктом реакции является оксид серы(4). Объёмная доля кислорода ...
Химия
Помогите пожалуйста!!! От этого зависит четвертная оценка! Какой объём воздуха потребуется для сжигания технической серы массой 150 г, содержащей 4% примесей? Продуктом реакции является оксид серы(4). Объёмная доля кислорода в воздухе равна 21%.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S + O2 = SO2n(S) = 150*0.96/32 = 4.5 мольV(O2) = 4.5 * 22.4 = 100.8 лV(возд.) = 100,8/0,21 = 480 лпожалуйста))
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