Папе, маме и их сыну диме вместе 55лет.Сколько лет им будет вместе через 3года
Математика
Папе, маме и их сыну диме вместе 55лет.Сколько лет им будет вместе через 3года
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
64 Я думаю.. К каждому человеку прибавить по 3 года,вместе 9 лет. К 55+9=64
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