Помогите пожалуйста напишите сочинение на тему "Мой любимый мультик"

Английский язык
Помогите пожалуйста напишите сочинение на тему "Мой любимый мультик"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой любимый мультик "ну погоди".Я люблю его потому что он смешной и интересный.Мне нравится заяц потому что он умный и находчивый.Дальше сам что нибуть придумай
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