Помогите сделать #258.
Геометрия
Помогите сделать #258.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь ромба =висота*сторону ромба. то есть висота=площадь разделить на сторону=10.5:1.5=7 дм
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