Переведите грамотно и художественно,пожалуйста,срочно! Заранее спасибо кто переведет)

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Переведите грамотно и художественно,пожалуйста,срочно! Заранее спасибо кто переведет)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Це була красива троянда в красивому саду.Щоранку вона дивилась на сонце і посміхалась.Але одного ранку,коли сонце встало воно було здивоване побачивши,що його подруга троянда засмучена. Воно хотіло дізнатись що трапилось. -"Дорога трояндо,"промовило сонце,"Чому ти засмучена?" "Ооо любе",відповіла троянда,"Я дуже засмучена тому,що жахливий червяк з'їдає мене і не хоче зупинятись." Сонцю стало шкода троянду."Я не буду сяяти", [продовжувати?
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