В каком предложении допущена ошибка? Прага перед рождеством напоминала забытую ??казку: прекрасную, сияющую, однако которая сбылась, а не осталась на страницах книги. Казалось бы, страна тюльпанов, но их стало так мало, а по...

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В каком предложении допущена ошибка? Прага перед рождеством напоминала забытую ??казку: прекрасную, сияющую, однако которая сбылась, а не осталась на страницах книги. Казалось бы, страна тюльпанов, но их стало так мало, а поля, некогда сияющие всеми красками, погибли или были заброшены. В этом омуте водились не только черти, но и самые настоящие демоны. Зима наступила рано, поэтому голодные волки все чаще и чаще появлялись возле деревень. Михаила с самого детства влекло небо: далекое, загадочное и неприступное.
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