Какие товары привозили из Западной Европы в Древнюю Русь
История
Какие товары привозили из Западной Европы в Древнюю Русь
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оружие, кузнечные изделия, металлы, соль, одежда, шапки, меха, полотно, гончарные изделия, древесина, пшеница, рожь, просо, мука, хлеб, мед, воск, благовония, лошади, коровы, овцы, мясо, гуси, утки, дичь и тд
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