Из суммы чисел 63 и 28 вычесть разность чисел 85 и 37
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Из суммы чисел 63 и 28 вычесть разность чисел 85 и 37
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(63 +28)-(85-37) = 43 1)63+28= 91; 2) 85-7= 48; 3) 91-48= 43.
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