Даже надо было полить 5 горшков с фиалками,а с розами на 3 горшка меньше.Она полила 6 горшков.Сколько горшков с цветами ей осталось полить

Математика

Даже надо было полить 5 горшков с фиалками,а с розами на 3 горшка меньше.Она полила 6 горшков.Сколько горшков с цветами ей осталось полить

Автор: Гость