Даже надо было полить 5 горшков с фиалками,а с розами на 3 горшка меньше.Она полила 6 горшков.Сколько горшков с цветами ей осталось полить
Математика
Даже надо было полить 5 горшков с фиалками,а с розами на 3 горшка меньше.Она полила 6 горшков.Сколько горшков с цветами ей осталось полить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5+3=8(г) с розами 5+8=13(г) всего надо полить 13-6=7(г) осталось
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