1.Одно из двух чисел составляет 40% другого числа.Если первое число увеличить на 5,а ??торое увеличить в 3 раза,то сумма полученных чисел будет равна 39.Найди эти числа.

Математика

1.Одно из двух чисел составляет 40% другого числа.Если первое число увеличить на 5,а ??торое увеличить в 3 раза,то сумма полученных чисел будет равна 39.Найди эти числа.

Автор: Гость