1.Одно из двух чисел составляет 40% другого числа.Если первое число увеличить на 5,а ??торое увеличить в 3 раза,то сумма полученных чисел будет равна 39.Найди эти числа.

Математика
1.Одно из двух чисел составляет 40% другого числа.Если первое число увеличить на 5,а ??торое увеличить в 3 раза,то сумма полученных чисел будет равна 39.Найди эти числа.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х- одно число, то 0,4х- другое число. По условию (0,4х+5)+3*х=39   3,4х=34  х=10- одно число, 0,4*10=4- другое число Ответ: 10 и 4
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