1)Однородное поле с индукцией 0,5 Тл действует на проводник с силой 4 Н. Определите д??ину проводника, если сила тока в нём 10 А. 2) Расстояние от луны до солнца 14 * 10(10) м. Сколько времени потребуется свету, чтобы преодоле...
Физика
1)Однородное поле с индукцией 0,5 Тл действует на проводник с силой 4 Н. Определите д??ину проводника, если сила тока в нём 10 А. 2) Расстояние от луны до солнца 14 * 10(10) м. Сколько времени потребуется свету, чтобы преодолеть его. Скорость света - 3 * 10(8) м/с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Дано: В =0,5 Тл F = 4H I = 10 A L =? Решение: F = BIL => L = F / BI L = 4H / 0,5 Tл *10 А = 0,8 м Ответ: длина проводника 0,8 м 2. Дано: s = 14 * 10^10 v c = 3 * 10^8 м/с t = ? Решение: t = s/c , где с - скорость света. t = 14 *10^10v / 3 * 10^8 м/с = 4,67 * 100 =467 с = 7,78 мин. Ответ: 7,78 мин.
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