1)Однородное поле с индукцией 0,5 Тл действует на проводник с силой 4 Н. Определите д??ину проводника, если сила тока в нём 10 А. 2) Расстояние от луны до солнца 14 * 10(10) м. Сколько времени потребуется свету, чтобы преодоле...

Физика

1)Однородное поле с индукцией 0,5 Тл действует на проводник с силой 4 Н. Определите д??ину проводника, если сила тока в нём 10 А. 2) Расстояние от луны до солнца 14 * 10(10) м. Сколько времени потребуется свету, чтобы преодолеть его. Скорость света - 3 * 10(8) м/с

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