Развязать уравнение 3^2sqrt(x+5)-10*3^sqrt(x+5)+9=0 На заметку 1)sqrt-корень квадратный 2) (,,,)-подкорневое значение

Алгебра
Развязать уравнение 3^2sqrt(x+5)-10*3^sqrt(x+5)+9=0 На заметку 1)sqrt-корень квадратный 2) (,,,)-подкорневое значение
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
−10⋅3x+5 √ +9x+5 −−−− √ +9=0
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