Пятеро ребят Ами, Берт, Карл, Дорис и Эрнст бросили по два игральных кубика каждый. Их результаты показаны на рисунке. У кого получилось самое большое количество точек?
Математика
Пятеро ребят Ами, Берт, Карл, Дорис и Эрнст бросили по два игральных кубика каждый. Их результаты показаны на рисунке. У кого получилось самое большое количество точек?
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Гость:
Где подвох в задании... очень просто - 5,4
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