Пятеро ребят Ами, Берт, Карл, Дорис и Эрнст бросили по два игральных кубика каждый. Их результаты показаны на рисунке. У кого получилось самое большое количество точек?

Математика

Пятеро ребят Ами, Берт, Карл, Дорис и Эрнст бросили по два игральных кубика каждый. Их результаты показаны на рисунке. У кого получилось самое большое количество точек?

Автор: Гость