Ребят, кто хорошо разбирается в геометрии. Нужна ваша помощь.
Геометрия
Ребят, кто хорошо разбирается в геометрии. Нужна ваша помощь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Теорема о касательной и секущей: Если из точки, лежащей вне окружности, проведены касательная и секущая, то квадрат длины касательной = произведению секущей на ее внешнюю часть. осталось построить высоту к стороне АВ треугольника АВС (высоту, параллельную отрезку MR))) и рассмотреть получившиеся подобные треугольники...
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