Помогите мне пожалуйста сочинением на тему мое любимое время года лето

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Помогите мне пожалуйста сочинением на тему мое любимое время года лето
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Автор: Гость
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Гость:
Вот мое сочинение.................
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