Фирма «Вспышка» изготавливает фонарики. Вероятность того, что случайновыбранный фонарик из партии бракованный, равна 0,02. Какова вероятностьтого, что два случайно выбранных из одной партии фонарика окажутся небракованными?

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Ве­ро­ят­ность того, что один слу­чай­но вы­бран­ный из пар­тии фо­на­рик — не­бра­ко­ван­ный, со­став­ля­ет 1 − 0,02=0,98. Ве­ро­ят­ность того, что мы вы­бе­рем од­но­вре­мен­но два не­бра­ко­ван­ных фо­на­ри­ка равна 0,98 · 0,98 = 0,9604