Фирма «Вспышка» изготавливает фонарики. Вероятность того, что случайновыбранный фонарик из партии бракованный, равна 0,02. Какова вероятностьтого, что два случайно выбранных из одной партии фонарика окажутся небракованными?

Математика
Фирма «Вспышка» изготавливает фонарики. Вероятность того, что случайновыбранный фонарик из партии бракованный, равна 0,02. Какова вероятностьтого, что два случайно выбранных из одной партии фонарика окажутся небракованными?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ве­ро­ят­ность того, что один слу­чай­но вы­бран­ный из пар­тии фо­на­рик — не­бра­ко­ван­ный, со­став­ля­ет 1 − 0,02=0,98. Ве­ро­ят­ность того, что мы вы­бе­рем од­но­вре­мен­но два не­бра­ко­ван­ных фо­на­ри­ка равна 0,98 · 0,98 = 0,9604
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