Фирма «Вспышка» изготавливает фонарики. Вероятность того, что случайновыбранный фонарик из партии бракованный, равна 0,02. Какова вероятностьтого, что два случайно выбранных из одной партии фонарика окажутся небракованными?
Математика
Фирма «Вспышка» изготавливает фонарики. Вероятность того, что случайновыбранный фонарик из партии бракованный, равна 0,02. Какова вероятностьтого, что два случайно выбранных из одной партии фонарика окажутся небракованными?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вероятность того, что один случайно выбранный из партии фонарик — небракованный, составляет 1 − 0,02=0,98. Вероятность того, что мы выберем одновременно два небракованных фонарика равна 0,98 · 0,98 = 0,9604
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