Восстановите уравнение реакции ...=ZnCl2+CO2+H2O Help!!! Помогите!

Химия
Восстановите уравнение реакции ...=ZnCl2+CO2+H2O Help!!! Помогите!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ZnCO3+2HCl= Свойство: нерастворимые и растворимые карбонаты + все кислоты (даже слабые) = соль + углекислый газ + вода. (эти реакции с кислотами являются качественными на CO3^2- и НСО3^-)
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