Плиз помогите дом работой упр 759

Математика
Плиз помогите дом работой упр 759
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. BCD, BDK, BDA, BDE, ABDE 2. ABDE, ACE, AKE, ADE, ABE
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