Вычислите рациональным способом -0,39*0,48 ------------------ (-0,25-0,23)*0,13

Гость: Гость:

-0,39*0,48 -3*0,48 ---------------------- = ------------- = -3*1:(-1)=3 (-0,25-0,23)*0,13 -0,48 Возможно, это не нужно, но на всякий случай распишу: (-0,39) сокращается с 0,13 и в числителе остается (-3), а в знаменателе 1 0,48 и (-0,48) сокращаются и в числителе 1, а в знаменателе (-1) -0,25+(-0,23)=-0,48