Какое население в Англии отдельно от соединённого корллевства и в шотландии

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Какое население в Англии отдельно от соединённого корллевства и в шотландии
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Соединенное королевство состоит из 4 исторических провинций: Сев. Ирландия, Уэлс, Шотландия и Англия. Но С. Ирландия хочет отделится
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