Восстановите уравнение реакции ...= 2Fe2O3+4SO2 Помогите!!11!!11!
Химия
Восстановите уравнение реакции ...= 2Fe2O3+4SO2 Помогите!!11!!11!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: Исходя из того, что в правых частях находятся оксиды, можно предположить, что произошла реакция горения. Участвует 4 атома железа и 4 атома серы, что дает 4 молекулы сульфида железа (II). Итого, наша реакция такая:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Периметр квадрата меньше периметра прямоугольника на 4 см. Чему равна длина сторо??ы квадрата, если длины сторон прямоугольника равны 6 см и 2 см?
Математика