Восстановите уравнение реакции ...= 2Fe2O3+4SO2 Помогите!!11!!11!

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Решение: Исходя из того, что в правых частях находятся оксиды, можно предположить, что произошла реакция горения. Участвует 4 атома железа и 4 атома серы, что дает 4 молекулы сульфида железа (II). Итого, наша реакция такая: