1. Она сейчас покупает чай и кофе 2. Он всегда помогает родителям но сейчас нет времени 3. Он вчера разбил чашку и был вынужден купить новое 4. Они умели хорошо говорить на английском 5. Я собираюсь лететь в Варшаву 6. Он уже х...
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1. Она сейчас покупает чай и кофе 2. Он всегда помогает родителям но сейчас нет времени 3. Он вчера разбил чашку и был вынужден купить новое 4. Они умели хорошо говорить на английском 5. Я собираюсь лететь в Варшаву 6. Он уже хорошо изучил это правило 7. Она прочитала этот текст два раза но все равно не понимает 8. Они сейчас едут к нам 9. Я часто посещала их теперь не хочу 10. Мы знали ее очень давно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Now she's buying tea and coffee. 2. He always helps his parents but now he has no time. 3. He broke a mug and had to buy a new one. 4. They could speak English very well. 5. I'm going to fly to Warsaw. 6. He has studied this rule well. 7. She's read this text two times but she still doesn't understand it. 8, They're going to us. 9. I've often visited them and I don't want now. 10. We have known her for a very long time.
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