1. Она сейчас покупает чай и кофе 2. Он всегда помогает родителям но сейчас нет времени 3. Он вчера разбил чашку и был вынужден купить новое 4. Они умели хорошо говорить на английском 5. Я собираюсь лететь в Варшаву 6. Он уже х...

Английский язык

1. Она сейчас покупает чай и кофе 2. Он всегда помогает родителям но сейчас нет времени 3. Он вчера разбил чашку и был вынужден купить новое 4. Они умели хорошо говорить на английском 5. Я собираюсь лететь в Варшаву 6. Он уже хорошо изучил это правило 7. Она прочитала этот текст два раза но все равно не понимает 8. Они сейчас едут к нам 9. Я часто посещала их теперь не хочу 10. Мы знали ее очень давно

Автор: Гость