1) Определить амплитуду, период, частоту и циклическую частоту колебаний. 2) Написать ур-е колебаний маятника. 3) Расчитать жесткость пружины данного маятника.
Физика
1) Определить амплитуду, период, частоту и циклическую частоту колебаний. 2) Написать ур-е колебаний маятника. 3) Расчитать жесткость пружины данного маятника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) m=20 кгA=0.2 м Т=4 с v=1/T=1/4=0.25 Гц ω=2*π*v=0.5*π=1.57 рад/с2) x(t)=0.2*cos(0.5π*t)3) ω²=k/m k=ω²*m=1.57²*20=49.3 Н/м==================
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