Помогите пожалуйста умоляю вариант 3 заранее Огромное огромное спасибо

Гость: Гость:

1. а) 23+(-12)=23-12=11 б) -24+(-11)=-24-11=-35 в) 15+(-19)=15-19=-4 г) -32+(-12)=-32-12=-44 2. 23-(-12)=23+12=35 -24-(-11)=-24+11=-13 15-(-19)=15+19=34 -32-(-12)=-32+12=-20 3. 43+(-15)=43-15=28 -36-(-63)=-36+63=27 -16+(-51)=-16-51=-67 -41-37=-78 4. 442+(-39)-(-29)=442-39+29=432 -346-(-38)+(-18)=-346+38-18=-326 -333+333-(-4)=-333+333+4=4 -49-(-49)-5=-49+49-5=-5 5. -45+(-44)+(-43)+...+41+42+43=-45-44-43-...+41+42+43=-45-44=-89