Помогите пожалуйста умоляю вариант 3 заранее Огромное огромное спасибо

Математика
Помогите пожалуйста умоляю вариант 3 заранее Огромное огромное спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. а) 23+(-12)=23-12=11 б) -24+(-11)=-24-11=-35 в) 15+(-19)=15-19=-4 г) -32+(-12)=-32-12=-44 2. 23-(-12)=23+12=35     -24-(-11)=-24+11=-13    15-(-19)=15+19=34    -32-(-12)=-32+12=-20 3. 43+(-15)=43-15=28     -36-(-63)=-36+63=27     -16+(-51)=-16-51=-67     -41-37=-78 4. 442+(-39)-(-29)=442-39+29=432     -346-(-38)+(-18)=-346+38-18=-326     -333+333-(-4)=-333+333+4=4     -49-(-49)-5=-49+49-5=-5 5. -45+(-44)+(-43)+...+41+42+43=-45-44-43-...+41+42+43=-45-44=-89
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