Написать 5 предложений с обособлениями у вас 40 минут пж пж пж дам 100 балов

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Написать 5 предложений с обособлениями у вас 40 минут пж пж пж дам 100 балов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он бежал через лес, постоянно оглядываясь. Она ела сахарную вату, не замечая, что испачкала ею лицо. Ежик спешил домой, таща на спине большой гриб. Щенок вертелся волчком, стараясь поймать собственный хвост. Учитель записывал пример на доске, вслух поясняя каждый шаг.
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