(-3x^3y - 2x^4) : x^2 - (5xy^2 - y^3) : у^2 при х=-1, при у=2.

Алгебра
(-3x^3y - 2x^4) : x^2 - (5xy^2 - y^3) : у^2 при х=-1, при у=2.
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