65-x=39 помогите пожалуйста
Математика
65-x=39 помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
65-x=39 x=65-39 х=26 _____________________
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