Напишите плиз сочинение по литературе на тему "Маленький человек с большим сердцем" образ Самсона Вырина(произведение станционный смотритель)
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Напишите плиз сочинение по литературе на тему "Маленький человек с большим сердцем" образ Самсона Вырина(произведение станционный смотритель)
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Самсон Вырин живет бедно, своим трудом, исполненным оскорблений и унижений, он добывает средства к существованию, но ни на Что не жалуется и доволен судьбой. Он растит дочь — милую, чуткую, красивую девушку, которая помогает ему и иногда сглаживает конфликтные ситуации, которые неизбежно возникают на станции с нетерпеливыми и строгими проезжающими. Но в этот маленький спокойный мир приходит беда: молодой гусар Минский тайно увозит Дуню в Петербург.
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