В чем состоит различие и какого значения форматов РЖБ, СМУК, HSB

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RGB (красный зеленый и синий) цвет строится на их смешении, что удобно использовать или если смешиваешь цвета (кстати это смешение лучей, а не красок) или работая с мониторами, так как они дают цвет именно по схеме RGB. каждое значение параметров r g b изменяется в пределах от 0 до FF. Именнов этом цветовом пространстве сохраняются картинки на компе CMYK (cuan magenta yellow key) не помню как эти цвета называются по русски. Маджента вроде так и есть маджента, с желтым и так ясно, а key - это черный. Это цветовое кодирование в основном используется для принтеров. Цветные принтеры обычно имеют эти 4 цвета. Черный можно добится и смешением первых трех, но поскольку он чаще всего используется, то он вынесен отдельно. Тут уже идет смешение красок, а не лучей HSB/HSV (Hue Saturation Brightness/Value) оттенок насыщенность яркость H - представляет собой круг цветов в порядке радуги, обозначается значением в градусах от 0 до 359 S - насыщеность от полного насыщения до черного. Меняется от 0% до 100%, можно с дробями B - яркость/бледность, меняется от белого до цвета. Меняется от 0% до 100%, можно с дробями Такая схема больше подходит для человека, художника, удобнее подбирать цвета, делать светлее, темнее и тп. Хотя лично я предпочитаю схему HSL Подробнее про все это можно почитать в вики