Имеет ли смысл выражение ³√-27

Алгебра
Имеет ли смысл выражение ³√-27
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выражение имеет смысл так как: (-3)*(-3)*(-3)=-27
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