Имеет ли смысл выражение ³√-27
Алгебра
Имеет ли смысл выражение ³√-27
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Выражение имеет смысл так как: (-3)*(-3)*(-3)=-27
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