1)Определите местное время в Москве,если в Донецке 02:15? 2)Определите местное время в Донецке если на нулевом меридиане местное время составляет 17:00 ч.? 3)Рассчитайте разницу во времени между западной и восточной точками Д...

География
1)Определите местное время в Москве,если в Донецке 02:15? 2)Определите местное время в Донецке если на нулевом меридиане местное время составляет 17:00 ч.? 3)Рассчитайте разницу во времени между западной и восточной точками Донецкого края? 4)Определите на каком меридиане будет 19:00 если местное время в Донецке 15:00
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) В донецке установлено Киевское время, по этому к нему нужно прибавить +1 час. 2) Разница с нулевым меридианом 3 часа, значит 14:00 3) Разницы во времени не будет. 4) 19:00 будет в Екатеринбурге.
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