1)Определите местное время в Москве,если в Донецке 02:15? 2)Определите местное время в Донецке если на нулевом меридиане местное время составляет 17:00 ч.? 3)Рассчитайте разницу во времени между западной и восточной точками Д...

География

1)Определите местное время в Москве,если в Донецке 02:15? 2)Определите местное время в Донецке если на нулевом меридиане местное время составляет 17:00 ч.? 3)Рассчитайте разницу во времени между западной и восточной точками Донецкого края? 4)Определите на каком меридиане будет 19:00 если местное время в Донецке 15:00

Автор: Гость