Рядом с каждым словом на пишите проверочные слова. Вареный,глидеть,кладкий,сосновый,тетрадка,прядки,волосок,далекий,шутка,снежинки,детский,часовой,шиповник,грудка,ягодка,угостили,парное,цветник,снегирь

Русский язык

Рядом с каждым словом на пишите проверочные слова. Вареный,глидеть,кладкий,сосновый,тетрадка,прядки,волосок,далекий,шутка,снежинки,детский,часовой,шиповник,грудка,ягодка,угостили,парное,цветник,снегирь

Автор: Гость