Рядом с каждым словом на пишите проверочные слова. Вареный,глидеть,кладкий,сосновый,тетрадка,прядки,волосок,далекий,шутка,снежинки,детский,часовой,шиповник,грудка,ягодка,угостили,парное,цветник,снегирь

Русский язык
Рядом с каждым словом на пишите проверочные слова. Вареный,глидеть,кладкий,сосновый,тетрадка,прядки,волосок,далекий,шутка,снежинки,детский,часовой,шиповник,грудка,ягодка,угостили,парное,цветник,снегирь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вареный - поваренная глядеть - взгляд кладкий - класть сосновый - сосны пряжки - пряди волосок - волосы далекий - даль
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